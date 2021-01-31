大陸國務院聯防聯控機制舉行新聞發佈會，教育部、農業農村部、國家衛健委有關負責人介紹就地過年和春節期間疫情防控有關情況。會上明確提出包括不得隨意禁止外地群眾返鄉過年等防疫加碼「六不准」。

「六不准」還包括不對返鄉人員實施集中管理以及居家隔離措施；不對低風險地區跨省流動到城市的非重點人群進行核酸檢測；不對省域內低風險地區返鄉的非重點人群進行查驗核酸檢測證明；不對省域內返鄉人員進行居家健康監測；不得隨意延長居家健康監測期限。

國家衛健委發言人米鋒表示，近日確實有一些地方出現了對返鄉人員健康監測和核酸等層層加碼、一刀切，引發了全社會的普遍關注。國家在總結前一階段經驗教訓的基礎上，依法制定春運期間的疫情防控政策，也是為了盡可能降低疫情擴散的風險，絕不是要給春節團聚設置超出防控需要的障礙。層層加碼和一刀切既是一種懶政，也是對寶貴防疫資源的浪費。

(旺報 )