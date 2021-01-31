滬深兩市2020年財報預告出爐，與往常一樣，許多年報巨虧、業績由盈轉虧的公司拖延至最後一日披露預告。截至29日，已經有近20家上市公司年報預虧在人民幣（下同）10億元以上，甚至有多家預虧上百億元。而預虧的兩大主因分別是商譽計提、疫情衝擊。

上海證券報報導，疫情突如其來，首當其衝的是航空公司。29日晚間，大陸三大航空公司中國國航、東方航空、南方航空均發出2020年度業績預虧的公告，虧損預期上限逾百億元，三者均表示主要是受到疫情的影響。

其中，國航預計2020年淨虧損為135億元至155億元。東航預計2020年淨虧損98億元至125億元。南航預計2020年淨虧損79.07億元至108.61億元。

同時，有多家上市公司業績由盈轉虧。深陷債務風暴的泰禾集團預計，2020年虧損41.74億元至55.20億元，而該公司2019年則盈利4.66億元。

新綸科技業績預期修正公告指出，預計2020年度虧損達12億元至13億元，該公司將虧損原因歸因於商譽計提、融資成本大幅提升等多個因素。3個月前，新綸科技公布，2020年預期虧損還不到1億元，即6,000萬元至9,000萬元。

(工商 )