近來桃園爆發院內醫護新冠肺炎群聚感染的案例，但12日時，在指揮中心宣布感染相關訊息前，資深媒體人周玉蔻卻搶先在自己的廣播節目中透露相關的確診人數、訊息，事後卻也沒遭到懲罰，這讓許多人相當不滿；宅神朱學恒也在今(31)天於臉書發文狂酸表示，以後發布新冠相關訊息只要跟著周玉蔻準沒錯，絕對不會被罰！

周玉蔻12日一早7點在廣播節目，就鉅細靡遺地提前把2個新增案例的背景、地區、公私立醫院等等資訊全部說出來，當時並提到，該名醫生是治療新冠疫情確診病患時，進行插管療程，「似乎是」被噴濺了。值得注意的是，該說法與陳時中在下午記者會的說法幾乎一模一樣。

對於周玉蔻疑似提前「洩密」，有記者就在疫情記者會向陳時中提問，「周玉蔻小姐在節目曝光一些確診案件的細節，這部分指揮中心是否會對周玉蔻進行開罰？」，陳時中竟回應，他沒有看到節目的情況，但對於新聞節目發表之言論，指揮中心都會監控，若有錯誤訊息會予以更正。

對此，朱學恒在臉書發文狂酸，表示傳播疫情消息，真的也罰、假的也罰的規定自從去年公布之後，他一直非常小心，所以每次朱學恒都會等「周玉蔻指揮官」講了之後才敢講，這樣才是聰明的防疫新生活，大家最好也跟著學會才行啊！

(中時新聞網)