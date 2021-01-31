南韓知名DJ網紅除了有身材火辣的SODA，還有DJ Henney（表恩智표은지），她有張清純臉蛋，身材卻超級暴力，去年在YouTube頻道上傳洗澡泡泡浴影片，看得網友心癢癢，點閱數至今已突破300萬，最近又再使出必殺技，搭上人體換衣秀的潮流，在鏡頭前僅穿內衣褲，曼妙的體態超火辣。

DJ Henney的IG有77萬網友追蹤，YouTube頻道更有84萬人訂閱，27日她上傳最新一集影片，一口氣連換超過10套性感服飾，無論是內衣、情趣睡衣或是戰袍等，通通來者不拒，完美展現前凸後翹的魔鬼身材，加上她擅於擺各種撩人姿勢，讓男網友看得血脈賁張，目光根本無法離開。

其中一幕，DJ Henney玩心大起，將白色透膚紗質窗簾包裹全身，玲瓏有緻的S型曲線若隱若現，超級引人遐想；幾秒後她也不再賣關子，大膽纖開窗簾，直接露出僅穿著水藍色深V內衣褲的青春胴體，吸睛的是，罩杯疑似尺寸有點小，隱約露出UU南半球，再度辣翻網友的眼睛。

Henney除了是DJ外，還有直播主、YOUTUBER的身分，儼然是斜槓青年，去年她曾拍過穿著細肩帶蕾絲睡衣、以上帝視角的鏡位捕捉牛奶噴到胸口的遐想畫面，之後直接豁出去，脫掉上衣進浴室洗澡，濕身又充滿泡泡的胴體超級性感；想不到她又出奇招，PO出幾乎衣不蔽體的衣服泡泡泡浴，隨著肢體的變化，感覺稍微動一下就可能走光，簡直是冰淇淋無限享用，讓網友吃到撐的程度。

影片來自YouTube，如被移除請見諒。

(中時新聞網)