嚴正嵐今為公益獻聲。（盧禕祺攝）

嚴正嵐、陳芳語、莊鵑瑛（小球）、古曜威等歌手今（31日）為「家扶七十心無限音樂會」公益獻唱，這場音樂會原訂今在國父紀念館舉行，因受疫情影響而取消，為了鼓勵為演出準備已久的家扶孩子們，因此決定改以錄製方式進行；許久不見的嚴正嵐近來忙著拍戲並籌備新專輯，今排除萬難為愛獻聲，與家扶的孩子們同台表演，氣氛溫馨。

嚴正嵐將於上半年推出新專輯，正忙著密集拍戲的她蠟燭兩頭燒，忙到健康狀況亮紅燈，「這幾天盜汗嚴重，上網查了一下，盜汗有可能是甲狀線癌引發，有點擔心，化妝師幫我推臉按摩時也超痛，痛到想踢牆」，打算若症狀持續未改善，要找個時間去醫院檢查。

新的一年工作忙不停，好奇她感情狀態？嚴正嵐大方分享，本打算跟穩交四年的男友「伍晴川」生個牛寶寶，但今年實在太忙，沒時間先成家，「但我媽很愛算命，因為我屬蛇、男友屬豬，破解蛇豬對衝的方法是生個屬牛的小孩」，嚴媽媽對小兩口婚事也贊同，「之前爸爸過世時，男友很照顧我們家，深得媽媽的心」，但她不排斥先有後婚，「如果要結婚，對我來講是要給小孩一個家，我是可以先有小孩再結婚的類型」，保證如果肚皮有好消息，懷孕滿三個月後一定會公開分享。

(中時 )