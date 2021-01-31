冬季為心血管疾病好發季節，衛生福利部基隆醫院斥資1100萬元新增2血管腔內影像系統，輔助心導管手術，分別為高清超音波及光學斷層掃描，可以更清楚查出血管病兆、支架置放成效，提升救治機率。

醫生鄧欣一表示，最近天氣忽冷忽熱，有很多心肌梗塞案例，他指出，傳統典型案例是病患心肌改塞時，血管完全阻塞、斷頭，但最近有許多不典型案例，血管沒有斷掉情況，只有中間一段變細，因血管交錯複雜，容易誤判，造成嚴重後果。

鄧欣一說，只要藉由新型血管腔內影像系統，能抓出容易錯過的病人，降低併發症、死亡率。而機器具備3大特色，第一百倍解析度，更清楚發現病兆；第二3D立體分析，可以看到支架放置、編織狀況，不僅如此還會幫支架手術打分數；第三優化支架效果，具三層檢核機制，分別為查看支架面積、測試支架開口、血管貼壁狀況。

鄧欣一指出，使用傳統心導管影像並無法得知術後狀況，但新儀器有客觀數據告知，只要能達到80分，代表成果是好的。另外，現在心肌梗塞年紀逐漸下降，許多年輕人無預警因而離世，他提及，除了高血壓、高血脂、糖尿病、吸菸、家族病史，5大危險因子外，熬夜和不運動也是關鍵，他提醒民眾要做健檢，注意自身健康狀況。

(中時 )