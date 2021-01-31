台東富岡漁港也是往返綠島、蘭嶼的觀光樞紐，每年都有不少遊客在此搭船，但近期有不少遊客發現港區堤坊髒亂不堪，不僅有垃圾、大型廢棄物等，還不時聞到尿騷味，公德心低落讓旅客直呼傻眼！（蔡旻妤攝）

台東富岡漁港也是往返綠島、蘭嶼的觀光樞紐，每年都有不少遊客在此搭船，但近期有不少遊客發現港區堤坊髒亂不堪，不僅有垃圾、大型廢棄物等，還不時聞到尿騷味，公德心低落讓旅客直呼傻眼！（蔡旻妤攝）

台東富岡漁港也是往返綠島、蘭嶼的觀光樞紐，每年都有不少遊客在此搭船，但近期有不少遊客發現港區堤坊髒亂不堪，不僅有垃圾、大型廢棄物等，還不時聞到尿騷味，公德心低落讓旅客直呼傻眼！（蔡旻妤攝）

台東富岡漁港也是往返綠島、蘭嶼的觀光樞紐，每年都有不少遊客在此搭船，但近期有不少遊客發現港區堤坊髒亂不堪，不僅有垃圾、大型廢棄物等，還不時聞到尿騷味，公德心低落讓旅客直呼傻眼！（蔡旻妤攝）

台東富岡漁港也是往返綠島、蘭嶼的觀光樞紐，每年都有不少遊客在此搭船，但近期有不少遊客發現港區堤坊髒亂不堪，不僅有垃圾、大型廢棄物等，還不時聞到尿騷味，公德心低落讓旅客直呼傻眼！（蔡旻妤攝）

台東富岡漁港是觀光港口，也是往返綠島、蘭嶼的觀光樞紐，每年都有不少遊客在此搭船，但近期有不少遊客發現港區堤坊髒亂不堪，不僅有垃圾、大型廢棄物等，還不時聞到尿騷味，公德心低落讓旅客直呼「太傻眼！」

酒瓶、飲料杯、塑膠袋、廢輪胎、大型工程廢棄物，成堆散落在地上，許多釣客選擇視而不見，更有人將喝完酒瓶敲碎丟入海裡。此外，由於堤防附近沒有廁所，許多釣客索性直接就地解放，不僅影響衛生，更重創觀光門面。

離市區不遠的富岡漁港，因為有堤防至高點，加上洋流豐沛，是不少釣客的最愛，只是滿地垃圾和廢棄鋼筋，讓遊客不敢領教。附近居民說，港口正在施工，有設置鐵門，也禁止釣魚，但上了鎖鐵門卻遭破壞，釣客照樣釣魚。

釣魚資歷10年的黃姓釣客說，從來沒有看過清潔人員到堤防清掃，但大部分的人看到垃圾桶就會拿去丟，建議可放置垃圾桶；陳姓釣客表示，垃圾這樣堆在地上，颱風一來就全被吹到海裡了。

據了解，民眾說清潔人員「一早來拍照就離開」，但富岡漁港海堤有工程進行，所以不清楚到底歸建設處還是農業處管理？只說有反應過，但情形也未見改善。

富岡里長曾阿粉表示，港內釣魚會影響航道，所以嚴禁釣魚，但港外只能靠海巡人員都會定時勸導，但海巡也有其勤務，總不可能24小時都在勸導。

對於垃圾問題，曾阿粉大嘆雖定期舉辦社區淨港、淨灘活動，「垃圾多到貨車載不完！」，最佳改善方式就是請釣客「帶什麼來、就帶什麼回去」，而工程廢棄物應請縣府施工單位清理，才能使富岡美景重現。

(中時 )