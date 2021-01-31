某知名紀錄片導演曾任金馬獎評審，日前媒體爆料其曾於紀錄片培訓課程向女學員伸狼爪，事情延燒至今，紀錄片工會30日於臉書發出聯合聲明，表示該導演於2004年性騷擾女學員的事件是真實存在，在當時該導曾承諾不再教學，但卻再次傳出性騷事件，嚴厲抨擊其「故技重施且未遵守承諾。」

一位女學生本月23日在臉書爆料受到一位紀錄片導言性騷擾，她自2020年6月起參加紀錄片課程，該導演則擔任課程總導師。女學生控訴該導多次利用身分之便，以電話、訊息方式性騷擾，當時女學生反映後，該導演曾寫下公開道歉信，表示將節制飲酒，並保證不再騷擾任何人，並卸下教學職務。

該受害女學生將相關內容公開在私人臉書上，盼望不要再出現下一個受害者。據悉，遭指控的導演在此案之前，2004年就曾傳出騷擾女學員的事件，該案之後銷聲匿跡近9年，直至2013年時宣傳新片才再次出現眾人面前。

而爆出的性騷擾疑雲延燒近一周，紀錄片工會30日於臉書專頁中發出聯合聲明，9名曾與該導演共事、在該導演旗下公司任職的員工，出面回應2004年的性騷擾真相，重談世人未曾知悉的導演真面目。

紀錄片工會指出，2004年間該導性騷擾女員工一事，為真實存在；2004年間，眾人發現，該導在過去長達5至6年間，多次在紀錄片課程、其任職的研究所中性騷擾女學生，甚至還有一次性侵未遂事件。

紀錄片工會表示，在事發當時，該導的公司因此解散，解散前，該導承諾不再從事紀錄片教學，並答應接受心理治療。紀錄片工會對於再次聽聞該導傳出性騷擾案件，抨擊其「重施故技，完全未遵守承諾」。

紀錄片工會重談2004年的案件，向當時事件的被害人致上最誠摯的道歉，並表示非常抱歉當時因缺乏勇氣未能揭穿，而導致後續仍有女性受害；紀錄片工會也呼籲，所有喜愛影音工作的後輩，創作是平等的，學習創作不該藏著權力與位階，不需要景仰任何老師，若遇上不當的對待應該發生，尋求幫助，千萬不要讓他人的傷害再次傷害自己。

(中時新聞網)