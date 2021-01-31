民進黨台北市黨部主委今日改選，新境界文教基金會副執行長吳怡農同額參選。由於蔡英文總統日前喊出地方黨部要有半數以上主委都要在40歲以下；因此，40歲的吳怡農將成為連江縣主委李問、新竹市黨部主委陳建名之後，第3位青壯派主委。而稍早選舉結果出爐，吳怡農獲得2217票，當選民進黨北市新任黨部主委。

此次主委選舉，由於疫情加上是補選、同額競選，投票率恐將不高。吳怡農日前就舉當時民進黨前主席卓榮泰參與補選的經驗說，縱使當時有對手，但投票率也僅有1成69，這次他沒有對手，投票率恐怕會更低。

而最後吳怡農獲得了2217票，在總選舉人數1萬7586人的票數中，得票率約12.69%，這次的得票率創下民進黨市黨部主委票數最低紀錄。

民進黨台北市黨部主委選舉31日投票結果出爐，吳怡農奪下2217票，當選台北市黨部主委；台北市黨部代理主委葉同慶（中）宣布投票結果。（劉宗龍攝）

民進黨台北市黨部主委選舉31日投票結果出爐，吳怡農奪下2217票，當選台北市黨部主委。（劉宗龍攝）

民進黨台北市黨部主委選舉31日投票結果出爐，吳怡農奪下2217票，當選台北市黨部主委；台北市黨部工作人員登計各區得票數。（劉宗龍攝）

吳怡農在當選後也在臉書上發文表示感謝，全文如下：

今天當選民進黨台北市黨部主委，我有四個感謝：

感謝所有的工作夥伴，在最短的時間內，高效率且圓滿辦理這次的主委選舉；更謝謝各位犧牲你的週末，今天一大早就出門、在各投開票所加班。

感謝各界的前輩與先進、以及市議會黨團所有成員，這段時間給我的建議和勉勵。我會持續向大家溝通請益，一起攜手將台北市黨部的能量發揮到最大。

感謝台北市民進黨的支持者，尤其是撥出星期天時間出來投票的黨員夥伴們。過去常聽人說「一張票，一世情」，直到我親自投入選舉，才深刻體會到它的真意。你們是我們的最堅強支柱。

最後，感謝每一位「農友」，從我參與立法委員到黨部主委的選舉，都給我很大很溫馨的鼓勵。

接下來許多的工作，我們一起努力。謝謝大家。

(中時新聞網)