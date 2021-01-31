據陸媒最新報導，在2月1日出版的第3期「求是」雜誌中，將發表大陸國家主席習近平的文章「全面加強知識產權保護工作激發創新活力推動構建新發展格局」。

新華社報導，上述文章強調，創新是引領發展的第一動力，保護智慧財產權（簡稱智財權）就是保護創新。全面建設社會主義現代化國家，必須更好推進智財權保護工作。智財權保護工作關係國家治理體系和治理能力現代化、高品質發展、人民生活幸福、國家對外開放大局、以及國家安全。

目前，大陸正從智財權引進大國向智財權創造大國轉變，從追求數量轉向提高品質。必須從國家戰略高度和進入新發展階段要求出發，全面加強智財權保護工作，促進建設現代化經濟體系，激發全社會創新活力，推動建構新發展格局。

文章提出：一、加強智財權保護工作頂層設計。二、提高智財權保護工作法治化水準。三、強化智財權全鏈條保護。四、深化智財權保護工作體制機制改革。五、統籌推進智財權領域國際合作和競爭。六、維護智財權領域國家安全。

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