疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，桃園醫院群聚案889的院所接觸者，第一批檢驗有9成都陰性，案908的接觸者也都陰性，染疫護理師（案863）的確診家人也對社區完全沒影響。

中央流行疫情指揮中心30日公布，桃園醫院群聚案新增4名感染者，包含案863的3名家人及案889在另一家醫院就醫的接觸者案908。外界擔心疫情，也不解案908 和889僅在同一空間相處不到20分鐘，為何也會染疫，是否有其他感染源。

陳時中下午記者會表示，案908感染源很清楚，就是和案889在那個區域，整體大環境也匡得很寬。看過相關影像紀錄，該候診區域同一時間人不多，案889和908坐得比較近，坐在前後排，但也無法單憑這一點就解釋感染途徑。兩人相處絕對沒有15分鐘，但接觸者都完整匡列，可能對那個地方的人也會比較安心，對社區也會比較安心。

陳時中說，該醫院候診空間當天看診完就大規模消毒，第二天也消毒，環境採檢難有發現，後續會做病毒基因定序協助釐清。案908匡列的人不多，只有3個人，對社區影響很小。

陳時中也說，桃園醫院群聚案的清零目標日是2月4 日，會持續觀察案889後續的情況，但目前其院所接觸者242人，有219人都陰性、15人採檢中、7人待採檢，有9成都是陰性，這是比較好的情況。至於案907、909和910，對社區應該完全沒有影響。

此外，陳時中說，桃園醫院綜合大樓員工及病人採檢，應採321人，實採318人都陰性，還差3人，星期一（2月1日）才能採檢完成。另外社區回溯，目前得到的結果有1315人檢驗陰性，每天都會驗幾百件。

至於案908在醫院感染是否算是院內感染；陳時中表示，比較嚴格定義可以說不算，並不是在醫院裡面受到醫療或群聚感染；但寬鬆一點來說，案908在醫院被感染，但描述事情時，有可能大家又過度緊張。

(中央社)