用最「軟心」的金屬、經營最「感心」的人生！「中場休息－玩錫雕」黃淑蘭錫雕創作師生聯展即日起到2月27日，在彰化市立圖書館展出，31日下午舉行開幕式，彰化市長林世賢歡迎大家前往參觀。
「錫雕」又稱「金屬押花」，錫與銀的色澤相近，熔點卻僅231.9℃遠低於銀，又具良好柔軟度與延展性，將一顆顆圓滾滾的錫球加熱成液態後，展延鋪平成為薄博的錫片，再運用簡易工具，即能進行創作，是新興居家金工創作方式。
從事金工創作與教學10多年的黃淑蘭老師，教學之餘也鼓勵學生創作，作品日積月累，首度應邀到彰化市立圖書館舉辦「師生聯展」，共展出上百件大小創作，分享與推廣錫工藝，也將同步舉行義賣，所得全數捐助彰化家扶中心。
黃淑蘭說，錫雕藝術源自於歐洲中古世紀，直到上個世紀末才有日本工藝家引進亞洲發揚光大並傳入台灣，其技術比起過去錫工藝需鍛敲、焊切，相對來得更簡單容易上手，而且錫在空氣中不易氧化，十分適合進行金屬工藝製作；她開始投入學習時，經常必須從中部前往北部上課，10年來很感謝先生與婆婆的包容，讓她無後顧之憂，專心從事教學與創作。
這次她還專程以彰化扇形車庫、八卦山大佛等主題創作，並以富貴的牡丹花樣製作一幅華麗的牛首圖樣，應景又喜氣。在她解說下，林世賢以個人名義認購7000元「古城」、公所則以2萬元收藏「扇形車庫」，2.7萬元全數捐贈彰化家扶。
錫雕藝術家黃淑蘭畢業於國立台南藝術大學運用藝術研究所，在學期間主攻錫工藝製作，擅長將複雜技術轉換成簡單易學方式傳授教學；目前經營「移動的金工教室」，也在雲科大創意生活設計系任教，並台中市多個社教機構開設金工課程。長年鑽研於錫工藝的她，著有《在家做錫好好玩》一書，為近10年台灣創新錫工藝技術教學貢獻卓著，並拓展「錫雕」技術。
(中時 )
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