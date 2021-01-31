黃淑蘭錫雕創作師生聯展31日下午舉行開幕式，彰化縣長王惠美辦公室主任柯呈枋（右一）也到場致意；彰化家扶中心主任王震光（右三）頒贈感謝狀感謝展品義賣所得全數捐助家扶兒。（謝瓊雲攝）

黃淑蘭（右）特別為此次展出創作彰化扇形車庫與八卦山大佛，作品細緻度讓彰化市長林世賢（中）也印象深刻。（謝瓊雲攝）

黃淑蘭老師從是錫雕工藝創作與教學已逾10年，累積豐厚的能量與作品。（謝瓊雲攝）

彰化市公所以2萬元認購扇形車庫錫雕創作。（謝瓊雲攝）

錫雕工藝是金工創作中最簡易親民，易於學習上手，且便於居家環境中就能創作的工藝。作品富藝術性，易兼具實用性。（謝瓊雲攝）

中場休息－玩錫雕」黃淑蘭錫雕創作師生聯展在彰化市立圖書館展出至2月27日，所有作品將同步義賣，義賣所得捐助彰化家扶中心。（謝瓊雲攝）

中場休息－玩錫雕」黃淑蘭錫雕創作師生聯展在彰化市立圖書館展出至2月27日，所有作品將同步義賣，義賣所得捐助彰化家扶中心。（謝瓊雲攝）

用最「軟心」的金屬、經營最「感心」的人生！「中場休息－玩錫雕」黃淑蘭錫雕創作師生聯展即日起到2月27日，在彰化市立圖書館展出，31日下午舉行開幕式，彰化市長林世賢歡迎大家前往參觀。

「錫雕」又稱「金屬押花」，錫與銀的色澤相近，熔點卻僅231.9℃遠低於銀，又具良好柔軟度與延展性，將一顆顆圓滾滾的錫球加熱成液態後，展延鋪平成為薄博的錫片，再運用簡易工具，即能進行創作，是新興居家金工創作方式。

從事金工創作與教學10多年的黃淑蘭老師，教學之餘也鼓勵學生創作，作品日積月累，首度應邀到彰化市立圖書館舉辦「師生聯展」，共展出上百件大小創作，分享與推廣錫工藝，也將同步舉行義賣，所得全數捐助彰化家扶中心。

黃淑蘭說，錫雕藝術源自於歐洲中古世紀，直到上個世紀末才有日本工藝家引進亞洲發揚光大並傳入台灣，其技術比起過去錫工藝需鍛敲、焊切，相對來得更簡單容易上手，而且錫在空氣中不易氧化，十分適合進行金屬工藝製作；她開始投入學習時，經常必須從中部前往北部上課，10年來很感謝先生與婆婆的包容，讓她無後顧之憂，專心從事教學與創作。

這次她還專程以彰化扇形車庫、八卦山大佛等主題創作，並以富貴的牡丹花樣製作一幅華麗的牛首圖樣，應景又喜氣。在她解說下，林世賢以個人名義認購7000元「古城」、公所則以2萬元收藏「扇形車庫」，2.7萬元全數捐贈彰化家扶。

錫雕藝術家黃淑蘭畢業於國立台南藝術大學運用藝術研究所，在學期間主攻錫工藝製作，擅長將複雜技術轉換成簡單易學方式傳授教學；目前經營「移動的金工教室」，也在雲科大創意生活設計系任教，並台中市多個社教機構開設金工課程。長年鑽研於錫工藝的她，著有《在家做錫好好玩》一書，為近10年台灣創新錫工藝技術教學貢獻卓著，並拓展「錫雕」技術。

(中時 )