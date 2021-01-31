美國有線電視新聞網（CNN）評論，川普仍是共和黨挑戰2024年總統寶座最強大的潛在候選人，其中一項民調數據顯示，即便川普在本屆大選中輸給拜登，但他目前仍是最受共和黨選民支持的潛在候選人。

川普再戰2024？

CNN政治評論員恩騰（Harry Enten）30日撰文評論，即便川普輸掉總統大選、少了推特發聲，他對共和黨的影響力仍相當龐大，可以說，現在共和黨仍是「川普的共和黨」。

他舉例，即便在川粉6日暴動闖入國會後，許多共和黨議員仍舊投票反對賓州選舉人票認證拜登勝選。更重要的例子是，民調數據會說話，即便下台，川普獲得的民調支持仍相當高，以未來候選人的角度來看，他在共和黨人中的表現算是相當好，在1月6日之後，根據市調公司易普索（Ipsos）進行的民調顯示，高達57%的共和黨人認為川普應該在2024年繼續競選總統，這個數據輕鬆領先其他潛在共和黨候選人。

恩騰也指出，以剛輸掉總統大選的卸任總統來看，川普獲得的支持度「極度不尋常」，因為通常卸任總統不會在未來黨內初選選戰中佔有重要位置，以過去3名輸掉連任的前總統狀況來看，包括前共和黨總統福特（Gerald Ford）、民主黨總統卡特（Jimmy Carter）、以及老布希（George H. W. Bush），他們在輸掉連任後，後續的黨內初選民調都落後給其他候選人，分別落後至第2、3、4名。

如果回溯過去兩黨黨內初選狀況，排除現任總統後，在初選早期民調中領先的候選人，平均囊括的票數約達1/3，而川普獲得的支持率遠高於此。過去只有希拉蕊及前副總統高爾（Al Gore）在初期民調中獲得超過50%的支持率，最後他們也確實擊敗黨內競爭者，分別在2016年、2000年代表所屬政黨出征。

自1980年以來的15場沒有現任總統參與的黨內初選中，有9位候選人在領先其他黨內競爭者後最終成功出線，那些在黨內初選初期民調中領先、最終卻敗北的候選人，初期平均獲得的支持率約只有20-25%，而川普目前的數字遠高於此。

恩騰也指出，儘管現在就開始考慮2024年黨內初選似乎太早，不過他也強調，忽略川普現在所處的位置、以及這個位置所代表的重要性是非常愚蠢的，他指出，川普目前獲得的聲勢對共和黨人造成極大壓力，迫使他們必須聽從川普的教條，這些國會議員及其他官員都相當清楚，到現在川普仍舊是共和黨內聲勢最大的政治人物。

(中時新聞網)