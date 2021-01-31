冤家路窄的台灣羽球一姐戴資穎和西班牙前世錦賽金牌馬琳（Carolina Marin），繼兩站泰國公開賽之後，BWF世界羽聯2020賽季年終總決賽女單決賽再度決戰，前兩次都飲恨的戴資穎，這次持續挑戰，經過67分鐘的三局大戰，小戴14比21、21比8、21比19逆轉勝馬琳，終於在泰國曼谷帶走冠軍，也是個人生涯第3座年終賽冠軍。

戴資穎和馬琳這個月第三度在女單決賽過招，前兩次馬琳都直落二獲勝，但小戴就如自己的刺青「相信自己」，持續不斷挑戰，這星期的年終賽先在小組賽通過考驗，於最後一場攸關晉級的小組賽擊敗泰國宿敵依瑟儂（Ratchanok Intanon），順利登上四強，昨天準決賽擊敗了韓國安洗瑩，今天再度和馬林相逢決賽。

首局小戴曾取得領先，不過馬琳也很快反擊，在9比9平手後，拉出6比0高潮、取得15比9領先優勢，首局打完小戴14比21落後一局；次局小戴重新奮戰，多次把握機會主動叩殺攻擊，以11比3、8分領先進入技術暫停休息，回來後一鼓作氣，把領先差距擴大到雙位數，21比8漂亮追回一局。

決勝局戴資穎以3比0展開，不過馬琳相當難纏，反過來帶著1分領先進入技術暫停休息，而馬琳靠著休息前的1分及回來後連得4分的小高潮，小戴努力追分，終於在該局尾聲追到19比19，小戴握拳喊聲為自己打氣，隨後率先出現賽末點，最後以一記精準落在後場線內的好球，結束這場67分鐘的大戰。

(中時 )