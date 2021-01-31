想冷靜冷靜，卻做出讓自己後悔的事，一名19歲男子，因為與女友吵架，喝完酒之後想要暫時離開對方，因此打電話報警，表示自己酒駕，就是想要進監獄冷靜幾天，結果男子因為檢舉自己，下場超悽慘。

日前晚間大約11點多，大陸河南警方接獲通報，一名男子表示有人喝酒後還開車上路，警方迅速趕到現場，發現剛剛報警的男子，就是喝酒的駕駛本人，經警方酒測，這名張姓男子，血液酒精含量高達93.37mg/100ml，確實超過規定。

男子檢舉自己酒駕(圖片取自/澎拜新聞)

張男隨即被帶回派出所，根據了解，張男表示因為當天與女友吵架，想進監獄裡面「坐幾天清靜清靜」，才想到檢舉自己酒駕，但是張男沒想到的是，必須付出極高代價，目前除了面臨罰款、以及有期徒刑，駕照也會被吊銷，且5年內不得再考，同時涉嫌危險駕駛罪，正在接受警方調查。

為了躲避女友「犧牲自己」，張男的酒駕事件掀起網友討論，直呼真的玩太大，「酒醒了一定想捶死自己」、「才19歲就想不開」、「因為女友比這些懲罰還恐怖」、「女人與坐牢的選擇」、「躲進去比較安全，人太難了」。

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(中時新聞網)