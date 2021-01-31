出身苗栗縣三義鄉的民眾黨不分區立委賴香伶，今（31）日在三義鄉八股路成立聯絡處。（立委賴香伶服務處提供／巫靜婷苗栗傳真）

出身苗栗縣三義鄉的民眾黨不分區立委賴香伶，今（31）日在三義鄉八股路成立聯絡處。（立委賴香伶服務處提供／巫靜婷苗栗傳真）

出身苗栗縣三義鄉的民眾黨不分區立委賴香伶，今（31）日在三義鄉八股路成立聯絡處，苗栗縣議員黃芳椿、三義鄉代表會主席黃富裕、副主席王文成及前鄉長徐文達到場祝賀，賴香伶表示，三義聯絡處將由顧問賴柊源及鄉民代表古子峯負責，鄉親有任何需要服務，可透過他們聯繫。

立委賴香伶表示，自己年輕時到台北讀書工作，投入勞工權益運動，深感家鄉的資源與建設相對其他縣市少，是5年級這一代苗栗人的心聲，但苗栗人不應該有比人差一截的想法，她走入國會不忘三義，感謝兄嫂願意提供自己空間，開放給公眾，協助她成立三義聯絡處，今日舉辦簡單的開幕儀式。

賴香伶提到，2021年台灣民眾黨走入地方紮根基層，三義聯絡處歡迎鄉親有空來坐，她表示，三義是她家、苗栗人是她的鄉親，如今回到苗栗服務家鄉人，願大家一起努力，讓苗栗越來越好。

前鄉長徐文達則表示，從小看著賴香伶長大，三義的子弟有這麼好的成績，讓他也感到光榮，相信她一定會不分黨派，為大家服務。

(中時 )