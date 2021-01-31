武漢海鮮市場因疫情封閉至今已超過一年，世衛專家終於得入進入市場內訪問，但所有行動仍受到嚴格控制。（圖／路透）

世界衛生組織溯源專家組31日下午進入武漢華南海鮮市場，大陸官方強調這是對新冠病毒溯源「學術研究」而非「調查」。目前世衛組織在武漢的活動全程由中共官方安排，專家組成員訪查時完全與媒體隔離，武漢還排了最初接觸疫情的醫護人員與民眾與專家組對話，但他們只能回答事先安排好的內容，無法全部回答世衛專家提出的問題。接下來專家組還將訪問擁有P3與P4等級病毒實驗室的武漢病毒研究所。

據《中國環球電視》報導，世衛專家組31日上午前往了武漢白沙洲農副產品大市場冷鏈食品專區。下午兩點半左右，世衛溯源專家組抵達從2020年1月1日關閉至今的華南海鮮市場。

《美國之音》指出，自去年市場關閉以來，公眾進入該市場受到嚴格的限制，華南海鮮市場則全天候有守衛嚴防。世衛專家透過推特表示，由於在這裡發現了第一批病例，華南市場在追溯新冠病毒起源中仍有作用。

大陸安全人員以人牆阻擋國際媒體接近正進入武漢海鮮市場的世衛專家組，同時也阻擋民眾靠近。（圖／美聯社）

世衛專家進入武漢海鮮市場後，大批著便裝的安全人員排成一排阻止任何人靠近市場與專家組成員。（圖／路透）

報導指出，近期大量的媒體報導與大陸外交官都表示，他們認為武漢市場不是病毒起源地，並且引用大量訊息證明病毒有可能源自其他國家。但另一方面世衛組織專家組前往武漢進行溯源調查卻一再拖延，從疫情爆發到專家組進入武漢，時間已超過一年以上。由於專家組的訪問一再推遲，也引起世衛組織負責人罕有的公開批評。

世界組織專家在去年曾進入大陸與大陸醫療與防疫工作人員接觸，但未進入武漢。專家成員在訪問後表示，在大陸無法進行深入的調查活動，所有行動都要先行「協調」，在安排妥當之後才能進行。即便如此，絕大部份世衛組織提出的要求都未獲同意。直至一年後的今天，大陸總算同意讓世衛進入武漢以及疫情爆發的華南海鮮市場，近還將訪問武漢病毒研究所與其所屬的病毒實驗室。在武漢進行考察的2天中，已經訪問了武漢最早收治新冠病毒患者的武漢金銀潭醫院，以及被認為最早透過官方途徑上報疫情的武漢中西醫結合醫院。

《美國之音》引述世衛專家組成員彼得．達紮克（Peter Daszak）在推特的文章說，這次訪問直接跟那些在關鍵時刻戰鬥在抗疫前線的醫護人員交談，是「一個重要的機會」。另一成員馬里恩．庫普曼斯（Marion Koopmans）在推文中說：「剛從金銀潭醫院訪問回來。這家醫院是武漢最早收治新冠病毒患者的醫院，在那裡聽到的事情跟我從我們的ICU醫生聽到的差不多。」

《路透》說，專家們在離開金銀潭醫院的時候沒有對媒體講話，記者們被擋在與專家們有一定距離的地方。專家組的活動受到嚴格控制，既不能與媒體接觸，也不能隨意跟社區居民交談。所有與專家組成員談話的人都是上級指定的，而且內容與表達方式都必須按照上級的要求。

外界對是為專家組這次是否進入關鍵地點進行考察一直持懷疑態度。世衛組織緊急事務負責人邁克．里安（Mike Ryan）在本月早些時候表示，該組織不想讓外界對這次調查有過高的期望。他說：「不能保證（調查能夠得到）答案。」

(中時新聞網)