世界衛生組織溯源專家組31日下午進入武漢華南海鮮市場，大陸官方強調這是對新冠病毒溯源「學術研究」而非「調查」。目前世衛組織在武漢的活動全程由中共官方安排，專家組成員訪查時完全與媒體隔離，武漢還排了最初接觸疫情的醫護人員與民眾與專家組對話，但他們只能回答事先安排好的內容，無法全部回答世衛專家提出的問題。接下來專家組還將訪問擁有P3與P4等級病毒實驗室的武漢病毒研究所。
據《中國環球電視》報導，世衛專家組31日上午前往了武漢白沙洲農副產品大市場冷鏈食品專區。下午兩點半左右，世衛溯源專家組抵達從2020年1月1日關閉至今的華南海鮮市場。
《美國之音》指出，自去年市場關閉以來，公眾進入該市場受到嚴格的限制，華南海鮮市場則全天候有守衛嚴防。世衛專家透過推特表示，由於在這裡發現了第一批病例，華南市場在追溯新冠病毒起源中仍有作用。
報導指出，近期大量的媒體報導與大陸外交官都表示，他們認為武漢市場不是病毒起源地，並且引用大量訊息證明病毒有可能源自其他國家。但另一方面世衛組織專家組前往武漢進行溯源調查卻一再拖延，從疫情爆發到專家組進入武漢，時間已超過一年以上。由於專家組的訪問一再推遲，也引起世衛組織負責人罕有的公開批評。
世界組織專家在去年曾進入大陸與大陸醫療與防疫工作人員接觸，但未進入武漢。專家成員在訪問後表示，在大陸無法進行深入的調查活動，所有行動都要先行「協調」，在安排妥當之後才能進行。即便如此，絕大部份世衛組織提出的要求都未獲同意。直至一年後的今天，大陸總算同意讓世衛進入武漢以及疫情爆發的華南海鮮市場，近還將訪問武漢病毒研究所與其所屬的病毒實驗室。在武漢進行考察的2天中，已經訪問了武漢最早收治新冠病毒患者的武漢金銀潭醫院，以及被認為最早透過官方途徑上報疫情的武漢中西醫結合醫院。
《美國之音》引述世衛專家組成員彼得．達紮克（Peter Daszak）在推特的文章說，這次訪問直接跟那些在關鍵時刻戰鬥在抗疫前線的醫護人員交談，是「一個重要的機會」。另一成員馬里恩．庫普曼斯（Marion Koopmans）在推文中說：「剛從金銀潭醫院訪問回來。這家醫院是武漢最早收治新冠病毒患者的醫院，在那裡聽到的事情跟我從我們的ICU醫生聽到的差不多。」
《路透》說，專家們在離開金銀潭醫院的時候沒有對媒體講話，記者們被擋在與專家們有一定距離的地方。專家組的活動受到嚴格控制，既不能與媒體接觸，也不能隨意跟社區居民交談。所有與專家組成員談話的人都是上級指定的，而且內容與表達方式都必須按照上級的要求。
外界對是為專家組這次是否進入關鍵地點進行考察一直持懷疑態度。世衛組織緊急事務負責人邁克．里安（Mike Ryan）在本月早些時候表示，該組織不想讓外界對這次調查有過高的期望。他說：「不能保證（調查能夠得到）答案。」
(中時新聞網)
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