品利農場的蜜棗去年共出口7.2公噸，今年已經出貨超過10公噸，南市府農業局昨日也舉辦記者會行銷。（莊曜聰攝）

蜜棗經過選級後裝箱，眾人體驗流程。（莊曜聰攝）

台南市楠西區品利農場生產的蜜棗是外銷日本主力，4年來成長約20倍，場長謝明樹還開發中東市場，通過清真認證，希望創造新商機。（莊曜聰攝）

全台種植蜜棗面積有1860公頃，台南市約有265公頃，僅次於高雄、屏東，除了共應內需市場外，在外銷上以大陸、香港為大宗，近年南市蜜棗更克服東方果實蠅疫區問題，銷往日本、韓國等地，深受消費者喜愛，位於楠西的品利農場場長、神農獎得主謝明樹從2018年開始加入銷日行列，從第一年的500公斤試水溫，接下來逐年成長，今年產期還未結束，已經出口逾10公噸，打破去年紀錄。

農產品外銷日本標準相當嚴格，必須附上生產履歷，且確定沒有病蟲害，才能裝櫃輸運，謝明樹的品利農場已集貨6.2公噸蜜棗，交由2家貿易商進行14天、攝氏1.2度的低溫冷藏檢疫處理，再空運銷往日本，末端每箱2.5公斤、賣價7000日幣，市價近2000元新台幣，搶攻高端市場。

台南市政府農業局今天在楠西舉辦「台南蜜棗GO GO JAPAN」行銷宣傳活動，市長黃偉哲、立委郭國文、農糧署長胡忠一都到場參與，黃偉哲表示，南市蜜棗種植面積雖然排名第3，但品質穩定、口感香脆，外銷表現在地區及數量上都逐年增加，他感謝公私協力攜手推廣產業，讓農民有好的收益，也讓消費者享用營養美味的水果。

謝明樹說，農場蜜棗栽培面積約14公頃，以「珍蜜」（高雄11號）、「珍愛」（高雄12號）品種為主，「珍愛」外型大小與青蘋果相仿、皮薄多汁，有「爆漿蜜棗」稱號，採收期可到清明節前後。

謝明樹指出，品利農場蜜棗去年外銷日本量為7.2噸，占全台總銷量一半，今年更勝一籌，目前已外銷逾10公噸，可望再創新高，另外，謝明樹種植的蜜棗也通過清真認證，首批28箱蜜棗也賣到杜拜，試探中東市場接受度，開拓新商機。

(中時 )