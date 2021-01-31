大陸疫情反撲打亂房地產業多年來的春節行銷節奏。陸媒報導，在「就地過年」政策影響下，2021年全國春運期間人流量明顯減少，部分勞務輸出大省的返鄉置產潮恐受到衝擊。即便順利返鄉，因地方政策等原因，買房者能否實地看屋，也存在不確定性。

第一財經引述河南房企人士表示，河南是勞務輸出大省，返鄉置產會比較慘淡。反觀大城市因為留守過年人數變多，房市將保持一定熱度。

針對2021年春節房市的特殊情況，房企正積極商討對策。報導稱，房企將在春節期間押寶大城市。因春節不返鄉，民眾留在大城市，房市可能會有別於往年迎來更多的看屋人潮。因此，原本冷清的一、二線大城市，房企大多會採取「春節不打烊」。

此外，華北房企人士指出，儘管2021年返鄉置產會有所降溫，但該集團不想錯過開年行銷機會，因此會在控制預算、提高效率的情況下，制定相應的行銷策略。

據58安居客研究院報告顯示，與2020年春節前相比，2021年受調查民眾的返鄉置產意願明顯降低，但有13.6％的人選擇在工作城市周邊的城市買房。

(工商 )