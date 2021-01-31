聯成（1313）高雄林園廠29日特化（特可）產線，火源引燃固體原料，引發大火，遭高雄市政府勞工局下令停工，並重罰新台幣500萬元。聯成公告，粗估帳務財產損失約2,700萬元；影響2020年2月合併營收約0.15％，後續營收影響仍待評估。

聯成表示，在損失產能未復原前，將以現有庫存及大陸、東南亞各子公司調度因應，支援市場所需。另，環保可塑劑位於臨海廠區不受影響。

聯成2020年DOP營收佔比61％，PVC從17％提高至19％，PA營收佔比約11％；前三季EPS0.65元。

聯成林園廠29日晚間特化（特可）產線，火源引燃固體原料，引發火勢，發生原因尚待鑑識單位確認。現場操作員立即處理滅火，同時通知消防隊，啟動緊急處理程序，召回員工支援，並無人員傷亡。

聯成指出，建物、廠房、設備（重置成本）及存貨均已足額投保，同時已足額投保營業中斷險，理賠金額待保險公司與公證單位進行查勘後估算，初估保險自負額為理賠金額的10％。公司將提出具體改善及防範措施，並配合政府單位調查。

聯成林園廠特化（特可）產線去年全年度營收金額為2.47億元，占合併營收約0.48％；本次火災造成特化 （特可）廠區受損，其他產線（PA及DOP等）影響程度，尚需進一步評估。

聯成生產基地包括林園廠、臨海廠；大陸中山、大陸珠海、大陸鎮江、大陸泰州、大陸四川、大陸遼寧，及馬來西亞。集團產品總產能367萬噸／年，包括增塑劑（DOP）年產223.7萬噸、苯酐62.2萬噸／年、PVC60萬噸／年。

(工商 )