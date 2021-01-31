不少人更是攀坐在圍牆上，留下美麗的影像。（黃世麒攝）

民眾各自選定一塊圍牆區域站定，擺出各種姿勢拍攝「網美照」打卡留念。（黃世麒攝）

不少人更是攀坐在圍牆上，留下美麗的影像，但離開時就得辛苦友人幫忙了。（黃世麒攝）

不少人更是攀坐在圍牆上，留下美麗的影像，但離開時就得辛苦友人幫忙了。（黃世麒攝）

有人更是自備梯子，與櫻花合影更加方便。（黃世麒攝）

平菁街42巷寒櫻盛開，賞櫻人潮湧入。（黃世麒攝）

有「最美櫻花巷」美譽的台北市平等里平菁街42巷，近日寒櫻綻放，美不勝收，31日周休假日又適逢好天氣，吸引大批民眾上山賞櫻，一棵棵綻放著粉紅色花朵的櫻花樹從民宅的圍牆邊往外延伸，讓小小的巷道彷彿染上粉紅色般，漂亮的景色讓民眾大呼美呆了，不少人更是攀坐在圍牆上，留下美麗的影像。

(中時 )