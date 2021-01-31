北市「最美櫻花巷」粉紅綻放 民眾直呼美呆了 18:112021/01/31 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 不少人更是攀坐在圍牆上，留下美麗的影像。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 不少人更是攀坐在圍牆上，留下美麗的影像。（黃世麒攝） 民眾各自選定一塊圍牆區域站定，擺出各種姿勢拍攝「網美照」打卡留念。（黃世麒攝） 不少人更是攀坐在圍牆上，留下美麗的影像，但離開時就得辛苦友人幫忙了。（黃世麒攝） 不少人更是攀坐在圍牆上，留下美麗的影像，但離開時就得辛苦友人幫忙了。（黃世麒攝） 有人更是自備梯子，與櫻花合影更加方便。（黃世麒攝） 平菁街42巷寒櫻盛開，賞櫻人潮湧入。（黃世麒攝） 有「最美櫻花巷」美譽的台北市平等里平菁街42巷，近日寒櫻綻放，美不勝收，31日周休假日又適逢好天氣，吸引大批民眾上山賞櫻，一棵棵綻放著粉紅色花朵的櫻花樹從民宅的圍牆邊往外延伸，讓小小的巷道彷彿染上粉紅色般，漂亮的景色讓民眾大呼美呆了，不少人更是攀坐在圍牆上，留下美麗的影像。 富岡漁港變垃圾港 民眾公德心低落 老房子化妝師 揭台灣建築之美 (中時 ) #最美櫻花巷 #台北市 #平等里 #平菁街 #櫻花 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 遭列黑名單 小米狀告美政府 04:102021/01/31 全球財經 美俄限武條約展延5年 普丁簽了 04:102021/01/31 國際大事 春節大掃除 中市府鼓勵民眾節水、改用次級水 11:462021/01/31 生活 金融市場民粹化 GameStop狂潮發人省思 08:582021/01/31 國際 桃醫疫情民眾憂心 陳時中：案908匡列3人社區影響小 18:162021/01/31 生活 金融業防疫 尾牙小而美 04:102021/01/31 財經要聞 「台中女麗購」壓軸抽黃金50兩 發票登錄金額破10億 17:182021/01/31 生活 少年搶看夕陽徒手攀壁 墜落7公尺柴山海蝕洞 11:472021/01/31 社會 【罷捷黃金周】民眾高喊：2／6罷免讓她翻眼珠 16:482021/01/31 政治 民眾黨要求疫苗政策量力而言 陳時中允諾改進 14:452021/01/31 生活 日月潭浪漫櫻花季 茶香伴你行 04:102021/01/31 焦點要聞 生活熱門新聞 公布桃園另一家染疫醫院 鄭文燦給答案 - 生活 「平鎮某醫院」就是這家？聯新發6點聲明回應 - 生活 婆婆染疫亡已火化 鄭文燦曝案863護理師現況 - 生活 部桃群聚擴散到第二家「平鎮某醫院」 網：答案呼之欲出 - 生活 過年天氣如何 專家：春節連假恐這天變天 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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