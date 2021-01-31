台北凱撒大飯店外帶年菜「大福套餐」8人份8道菜，售價9600元。（台北凱撒大飯店提供）

台北老爺酒店牛來運轉福滿門年菜套組共7菜1湯1點心，1月31日前預訂享早鳥優惠價每套1萬3888元。（台北老爺酒店提供）

台北天成大飯店「鴻運呈祥賀新年」外帶年菜，由5道菜色組合、10人份，2月5日前可預購，每套5888元。（台北天成飯店提供）

台北亞都麗緻大飯店「麗緻祥福新春禮盒」，原價3400元、優惠價2980元。（台北亞都麗緻大飯店提供）

因疫情影響，民眾無法出國過年，多數人將年節預算花在圍爐、年菜上，但部桃群聚後，少數已預訂在飯店吃圍爐宴的人，約有1至2成改訂外帶年菜，安心在家吃團圓飯。據了解，多家飯店早在去年11月啟動年菜外賣，搭配早鳥優惠吸客，現距離除夕11天，業者保守估計業績約成長2成。

台北多家知名的星級飯店如台北新板希爾頓、台北凱撒、台北老爺、台北天成、台北亞都麗緻大飯店，皆表示年菜外帶業績較去年成長2成，民眾願意將過年預算花在享受精緻美食，另外，年菜禮盒也有不錯的訂單成長。

台北新板希爾頓酒店表示，今年年菜外帶有小幅成長，除了外帶年菜，像招牌蘿蔔糕、五福拼盤跟應景菜佛跳牆之外，因應在家團圓的市場需求，春節禮盒也有不錯的訂單銷售數字，今年還首推6人組合的年菜禮盒1萬0888元，1月31日前預購可享早鳥優惠價9999元。

台北凱撒大飯店表示，外帶年菜的業績截至現在、較去年已成長3成，推出年菜「百福宴．慶團圓」，套餐皆以波士頓龍蝦為主角，主打8人份8道菜「大福套餐」與8人份5道菜的「小福套餐」供饕客選擇，於1月31日前預購，即可享有早鳥優惠價9600元大福套餐、5200元小福套餐；圍爐宴「王朝中餐廳」仍是客滿，Checkers自助餐廳目前有1成取消、轉成外帶年菜。

台北老爺酒店表示，目前銷售已達目標業績8成以上，圍爐宴於12月訂滿、未有客人退訂，但尾牙宴仍有部份延到春酒，受疫情影響，想在家吃團圓餐的民眾增加，近期外帶年菜詢問度增3成以上，業績可望攀升，其中「牛來運轉福滿門」年菜外帶套組原價1萬6690元，1月31日前預訂享早鳥優惠價僅1萬3888元。

台北天成大飯店表示，因為年菜外帶提早於去年11月1日賣，主打常溫年菜頗受歡迎，業績約成長2成，除夕圍爐有1、2桌取消，但是候補有補上、近乎客滿。據觀察，宅食及剪刀經濟當道，主廚私房燉湯「干貝金華火腿燉雞盅禮盒」1280元，以及「添福平安-豬腳麵線禮盒」888元，皆以冷凍熟食真空包呈現，年菜外帶回家簡單覆熱，即可在家輕鬆品嘗，已成為消費商業模式之一。

台北亞都麗緻大飯店表示，今年春節受疫情影響，麗緻餐旅集團觀察到消費者選擇在家用餐比例大幅增加，旗下販售冷凍外帶年菜的亞緻餐飲，透過通路佈局，同時串連線上購物網，業績提升了5成，台北亞都麗緻大飯店米其林一星天香樓常溫外帶年菜也提早銷售一空；天香樓除夕圍爐，儘管有顧客取消訂位，但很迅速地有候補補進，因此也已滿訂。

(中時 )