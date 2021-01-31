自從1980年代，人群中出現一種無藥可根治的傳染病-「後天免疫衰退症候群」(俗稱艾滋病)，引起相當程度的恐慌，如今已經奪走了3,300萬人的生命。經過40年的研究，病毒學家幾乎確定愛滋病毒(HIV)是從黑猩猩傳播到人類，但是傳播的過程仍然眾說紛云。最近，加拿大的流行病學家雅克·佩平教授(Jacques Pepin)出版的書，提出他的假說，猜測可能是1920年代比利時的獵人殺黑猩猩的過程，觸碰到血液而帶原與感染。

1981年6月5日，美國疾管局發布通報，指出一種「前所未知的疾病」正在洛杉磯的年輕男同志中蔓延，這是「愛滋病」的第一份官方文件，由於用詞如此，使愛滋病成為最常被討論、也最容易被誤解的病。又因為病理學家在1980年代對愛滋病實在瞭解不多，使得幾乎每十年就會有一次對愛滋病的重大修正，比如在研究早期曾經認為「西非綠猴」(Chlorocebus sabaeus)是愛滋病的最初帶原，但是近年的看法又發現，非洲其他的靈長動物有類似HIV帶原的也不少，而且黑猩猩帶原的病毒樣似乎更接近，因此現在對HIV的研究更著重在黑猩猩身上。

提出愛茲病最初感染過程假說的雅克·佩平教授。(圖/Université de Sherbrooke)

紐約郵報(NY Post)報導，加拿大魁北克省舍布魯克大學(Université de Sherbrooke)的病理學家雅克·佩平（Jacques Pepin）的書《愛滋病的起源》(The Origins of AIDS)，認為，愛滋病可能源於第一次世界大戰的挨餓士兵，在狩獵黑猩猩為食而造成的傳染。

佩平教授的這本書出版於2011年，但是在本月發布的第2版中，教授借用到了非洲與歐洲的醫學檔案，發現疑似艾滋病的病例在1921年就有，而且是出現在歐洲士兵當中，因此他推測，在一次世界大戰時期，在非洲參戰的歐洲士兵，在喀麥隆莫羅杜（Moloundou）面對後勤斷絕，糧食無以為繼，因此士兵決定獵補森林裡的動物為食，他們的獵物是黑猩猩。

可能這位士兵就在捕獵或是處理屍體過程時受傷，並且傷口與黑猩猩的血液有所接觸，因此原本在黑猩猩體內的愛滋病反轉錄病毒進到人體，並且活化開始削弱人體免疫系統，這是「零號感染者」。

感染者之後又因私生活不良，或是就醫時共用醫療器材，導致病毒開始往外傳染，再加上愛滋病的潛伏期頗長，造成患者的接觸歷程特別久，也就使愛滋病不斷擴散。

佩平在新修定的書的，加上新的導言：「有些人可能會說，了解過去似乎不太重要。但我認為 我們對這種病的擴散，與數百萬人傳染者應該要視為教訓。這一悲劇是多種人為事件造成的，包括帝國主義殖民戰爭、都市化，以及公共衛生系統的不注意等多重原因造成。」

(中時新聞網)