俄羅斯反對派領袖納瓦尼遭拘留2星期，反對派支持者繼上周末在全國上百城市集結示威，要求普丁政府釋放納瓦尼後，今天將再度走上街頭。不過俄國當局早就做好準備，莫斯科政府關閉7座地鐵站，許多餐廳和購物中心紛紛拉下大門，行人的行動也遭限縮。據俄國非政府人權監督團體OVD-Info發布的最新數據，全國各地已有超過3千人被捕，包括納瓦尼之妻尤莉亞。
31日的示威照樣由遠東地區開始啟動，不過警方早已針對防疫期間的非法群聚，以及溫度可能降至攝氏零下52度，警告民眾不要走上街頭。
社群媒體流傳的影像顯示，符拉迪沃斯托克（海參崴）的反政府民眾，在雪地手牽手大聲呼口號，「我的俄羅斯身陷囹圄！」「普丁是小偷！」據了解，今天上街的人數可能比上周下降。
上周聲援納瓦尼的遊行中，全俄國有超過4千人被捕，納瓦尼的弟弟和親信，日前也遭拘留。
英國廣播公司（BBC）莫斯科特派員羅森伯格在推特指出，莫斯科上午起維安加強，普希金廣場、聯邦安全局總部、總統官邸一帶可見警車大排長龍；警方打算封閉克里姆林宮周遭道路，竭盡所能避免納瓦尼支持者集結。
(中時 )
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