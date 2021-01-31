陳芳語、古曜威、嚴正嵐、莊鵑瑛（小球）今（31日）錄製「家扶70心無限音樂會」，陳芳語參加大陸選秀節目《創造101》，她日前上直播節受訪，提到當時生活完全沒有隱私，由於房間內裝設攝影機，一次要換衣服時將鏡頭擋住，竟被工作人員罵，她還透露有室友霸占廁所與男友講電話，疑似被指是該位室友的女星在社群網站回嗆陳芳語「肚量跟身高成正比」，對此，陳芳語今受訪澄清自己只是回答既定的問題，「我不是為了要抱怨，只是分享我的經驗，如果有得罪任何人非常抱歉」。

陳芳語日前開直播回應家扶小朋友的信，笑說小朋友的字都很漂亮，不像自己字很醜，至於有沒有人向她請教戀愛問題？陳芳語笑回：「他們應該不好意思問我，其實可以問我喔！」此外，小球之前所屬的「棉花糖樂團」已休團7年，最近傳出有望復團，小球表示目前還醞釀中，她與另一位團員沈聖哲仍保持聯絡，由於兩人住得很近、常一起分享美食，但因沈聖哲已結婚當爸，必須以照顧家人優先，復團時間仍未定。

家扶70心無限音樂會今錄製。（盧禕祺攝）

「家扶70心無限音樂會」原訂今天在國父紀念館舉行，因疫情影響改為錄播方式，古曜威與家扶的孩子此次合作戰鼓，他特地訓練3個月，練到手掌破皮，坦言一開始很緊張，很怕表現得比小朋友還差。

(中時 )