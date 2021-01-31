藝人哈孝遠（小哈）與空姐老婆瑄瑄於2018年結婚，儘管哈孝遠曾和「151」林彥君傳緋聞，一度讓老婆十分沒有安全感，夫妻倆的感情仍然甜蜜，婚姻動態備受外界關注，日前哈孝遠又受邀上節目，見到心目中的女神謝侑芯，還背著老婆和女方進行甜蜜互動，再度引發熱議。

哈孝遠日前上節目《小明星大跟班》表示，瑄瑄發現自己常追蹤身材傲人的網紅後，常在半夜拿他的手機將這些人的追蹤退掉，因此他都會在看完辣照後直接先收藏起來，才不會被老婆發現，之後如果想回味還可以去收藏看，甚至從照片連去網紅的帳號欣賞更多美照。

謝侑芯一彎腰就露出深溝。(圖/翻攝自小明星大跟班YouTube)

因此節目特別邀請到謝侑芯，讓哈孝遠有個機會和女神親密互動，活動開始前電視牆上還出現哈孝遠女兒的照片，讓現場來賓都起鬨，「爸爸在幹嘛！爸爸好色！」只見哈孝遠趴在床上，讓謝侑芯幫他擦背，女方一彎腰白嫩豐滿的上圍呼之欲出，頓時讓他害羞到說不出話。

事實上，謝侑芯因甜美外型加上豐滿E罩杯，累積了不少死忠粉絲，曾就讀中臺科大護理系的她，畢業後也擔任護理師一職，因此被封為「護理系女神」，性感照尺度常遊走走光邊緣，放送火辣福利給粉絲，去年還推出性感寫真，然而人紅是非多，她也曾經因為全裸以口罩遮點引起爭議，當時被網友一面倒批評太過浪費。

(中時新聞網)