台灣各地鄉鎮都有不同特色，不過，有些人對部分地區有所誤解與偏見。冬天不少人喜歡到北投泡溫泉，甚至羨慕北投人打開家裡水龍頭天天可泡溫泉。事實上，真是如此嗎？近日地方粉絲團po文「一句話惹怒北投人」，掀起不小騷動，北投人被問「可以天天泡溫泉」最有共鳴。

北投溫泉博物館過去為公共溫泉浴場，又名為北投溫泉浴場。（照片/《我是北投人》粉絲團 授權提供）

《我是北投人》粉絲團小編(30日)發起一句話惹怒北投人活動，當地人超有感紛紛表示「你是不是常常泡溫泉？(翻白眼)」、「你家有溫泉嗎」、「你住北投啊，不就天天都泡湯？」、「去北投找你泡溫泉呀⋯」、「所以妳家水龍頭打開有溫泉嗎」；不過另有網友表示「哈，我真的問過這題，看來可能已經惹怒過對方了」、「可是我朋友家住北投，浴室有兩個水龍頭，其中一個真的打開有溫泉欸⋯」

事實上，網路PTT鄉公所日前就曾有網友都市傳說討論，問「北投人家裡水龍頭打開都是溫泉嗎?」在地人直接打臉，這問題我被問到爛，為什麼大家都會認為北投人家裡就一定要有溫泉？甚至有網友神回，永和流出來都豆漿嗎？那金門不就流高粱了。

(中時新聞網)