KEEP DANCE STUDIO第5屆舞蹈成果展30日晚間在台東桂田喜來登酒店國際劇院活力登場。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

KEEP DANCE STUDIO第5屆舞蹈成果展30日晚間在台東桂田喜來登酒店國際劇院活力登場。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

KEEP DANCE STUDIO第5屆舞蹈成果展30日晚間在台東桂田喜來登酒店國際劇院活力登場。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

KEEP DANCE STUDIO第5屆舞蹈成果展30日晚間在台東桂田喜來登酒店國際劇院活力登場。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

KEEP DANCE STUDIO第5屆舞蹈成果展30日晚間在台東桂田喜來登酒店國際劇院活力登場，除了KEEP舞蹈教室表演班精彩的表演外，並邀請台東女中等縣內6所優秀高中舞蹈社團參加校際排舞賽。活動主題為「TO 2020」，學生發揮想像的精采演出讓主辦單位大為驚艷。

KEEP DANCE STUDIO是從2016年蔡仁豪所成立的台東街舞教室，致力於帶動地方舞蹈文化。由於新冠肺炎疫情影響全球，因此發想本次主題「TO 2020」，協辦也是教室櫃檯黃子倚說，為符合主題特地規畫前導片播放2020年度大事，也包含蔡仁豪阿公、喜愛球星KOBE離開等令人感動的畫面，「5年以來，今年是最感動的1年！」。

黃指出，疫情讓全世界處於低迷氛圍，有學生以HAVE A GOOG TIME為主題、也有學生選擇「下雨」來詮釋2020年，大部分的學生都能感受到現場感動的氣氛。她認為，推廣跳舞這件事沒有人開始，就不會有人願意去做！不可能過幾年就傳承，必須一輩子推廣下去。她也大方透露今年趁著工作之餘開始學習waacking。

活動邀請台東女中、台東高中、台東高商、公東高工、台東大學、蘭嶼高中等縣內6所優秀高中舞蹈社團合力演出，雖然KEEP DANCE STUDIO只對台東高中、台東大學2校授課，但仍對所有高中職學生的賣力演出表示讚賞。另外還有兒童街舞班的精采演出，最後是在地舞蹈團體Taitung Waacker以及世界頂尖職業舞蹈團體IP Lockers相繼演出，整場活動讓台東充滿著繽紛的舞蹈色彩。

縣長饒慶鈴表示，不分男女老少，舞蹈的音樂韻律和身體節奏可以為忙碌的生活帶來愉悅和歡樂，鼓勵年輕朋友透過街舞作為正當休閒管道，現代社會大家生活型態都是久坐居多，酣暢淋漓地跳一場舞不但對身體有益也十分紓壓，還能結交志同道合的好朋友。本次舞蹈成果展多元活潑的肢體表達很能展現台東的熱情與活力，也希望藉由活動，讓台東縣藝文風氣的推動有正面效益，讓縣民更加認識並享受舞蹈，讓舞蹈在台東縣的風氣更加盛行！

(中時 )