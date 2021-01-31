越籍講師陽萃恒（前站立者）配合移民署宣導，幫新住民心理輔導共同抗疫。（陽萃恒提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣社大越籍講師陽萃恒發現有不少同鄉新住民受疫情影響，無法回越南過農曆新年，越南家人也無法來台過年，心情相當憂鬱，因此幫忙同鄉進行心理輔導，也著手規畫小型聚會，讓各國新住民一解思鄉之情。

陽萃恒來台已20餘年，個性活潑且熱愛學習，除了擔任社大講師，還是雲嘉南地區高等法院的特約通譯、電台主持人，並協助移民署進行「新住民教育課程暨居停留法令宣導」，相當了解新住民的需求。

陽萃恒表示，受疫情升溫影響，今年農曆年許多新住民都無法回母國，也無法安排母國家人來台，越南因與台灣有共同的過農曆年習俗，所以越南籍新住民的失落感更深，因此才想規畫春節小型聚會，排解大家的思鄉之情。

陽萃恒指出，在越南過農曆年，家家戶戶都會包粽子，與台灣的三角粽不一樣，是很大顆的方形粽，全家人一起包粽、煮粽10幾個小時，非常溫馨，因此她打算邀集大家來包粽子，用家鄉味排解心理上的失落。

移民署為幫助新住民融入台灣生活，開辦「新住民教育課程暨居停留法令宣導」，也邀請陽萃恒擔任講師，她說新住民剛到台灣，最需要的就是了解風俗民情與行政法規，以及夫妻相處之道，面對疫情升溫，她也會提醒大家如何因應疫情。

雲林縣政府表示，目前雲林縣內約有1萬7000多名新住民，9成以上為女性，其中越南籍有5300餘人，約占3成，為了緩解新住民受疫情的衝擊，將與各新住民協會研商對策，一起來抗疫。

(中時 )