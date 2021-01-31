疫情衝擊經濟，雲林縣庇護工場訂單少約3成。（圓夢庇護工場提供／張朝欣雲林傳真）

疫情衝擊經濟，部分公司行號收入大減，年貨採購也跟著縮水，雲林縣斗六市圓夢庇護工場今年訂單與往年沒有疫情時少了約3成，雲林縣政府推薦縣內各庇護工場年節禮盒、年前大掃除清潔服務，希望大家支持，幫助身心障礙團體度過疫情寒冬。

雲林縣政府為保障身心障礙者就業權益，積極輔導設立庇護工場，目前共有7家庇護工場立案，讓有就業意願的身心障礙者，先在庇護工場學習，但今年面對疫情造成景氣寒冬，各庇護工場的產品與服務訂單大減，讓身心障礙者相當失望。

圓夢庇護工場幹部林金順表示，有不少身心障礙者希望自食其力，很努力地在庇護工場工作，藉此累績經驗與技能，期盼日後有機會融入社會找到1份工作，甚至自行創業，但面對訂單減少，不僅工場營運出現困難，更打擊他們的信心。

雲林縣長張麗善說，雲林縣的身心障礙者約5萬多人，縣府為讓庇護工場永續經營，積極協助庇護工場商品行銷，增加實體及網路通路販售，讓更多人看到雲林縣庇護工場的多元服務與優質商品。詳情可上雲林縣政府「庇護工場專區」網頁了解。

縣府勞動暨青年事務發展處指出，庇護工場所生產的商品皆是身心障礙者努力製作而成，年節將近，今年特別推薦年節禮盒還有年前大掃除優惠清潔服務，未來也會持續輔導有意願設立庇護工場的單位，增加身心障礙者就業機會。

(中時 )