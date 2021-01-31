黃嘉千在故事工廠舞台劇《暫時停止青春》勾引小16歲鮮肉羅宏正，面臨被眾人質疑「老少配」吃幼齒補眼睛的壓力，現實中很難接受姊弟戀的黃嘉千透露，自己很怕幼齒的男生，笑喊：「我要多幼稚？才能配合小男生，又或者要小男生心智多麼成熟才能讓我可以成為小女人、把我照顧得無微不至？」她認為，兩人相處最重要的在於價值觀與談吐上要有一定程度相通，才有進一步的可能。

她在舞台劇中詮釋大齡女子，被勁爆台詞引出「性羞恥感」，她坦言「很難與男生演特別親密的戲」，直呼自己這次很大膽，也認為年紀大了不能再靠肉體，而應該是從言語上的挑逗和肢體的暗示性，間接引發男女相處間的刺激感。

黃嘉千在舞台劇《暫時停止青春》勾引小16歲鮮肉羅宏正。（故事工廠提供）

黃嘉千演出舞台劇《暫時停止青春》。（故事工廠提供）

該劇聚焦女性對於年齡焦慮觀點，黃嘉千在劇中為了想要永保青春，而接受施打「青春劑」，談到47歲的她彷彿凍齡般，在螢光幕前總是充滿著活力，她透露保養秘訣就是要保持運動習慣，她的體脂率目前都維持在22％上下，日常會做些基本核心運動，或是勤走路，也會到健身房請教專業教練協助維持身材。

黃嘉千預告將為舞台劇小秀身材，但農曆過年即將到來，是否要因此忌口？她笑說：「自己要節制，要對得起觀眾。」但話鋒一轉又說「無所謂，就吃吧」，盡量讓自己維持在增減兩公斤體重範圍內。她認為身心靈健康很重要，「身體要吃飯，心理也要吃飯，人際關係也會因此健康，不然就孤僻了」。故事工廠舞台劇《暫時停止青春》將於3月開始北中南巡演，購票請洽TixFun售票系統。

(中時 )