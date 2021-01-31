比特幣帶動數位資產市場的活絡，新加坡主權基金淡馬錫（Temasek）成為亞洲的風向球，先與新加坡交易所（SGX）聯手成立合資企業Marketnode，1月底再與數位固定收益發行公司Covalent Capital（Covalent）合作，在新加坡建立起亞太地區固定收益市場第一家全方位數位資產系統基礎設施商。

淡馬錫的可投資部位3,060億新幣，約合4,040億美元，其中66％投資在亞洲地區，促成新加坡傲視全球投資市場，該公司在既有資本市場上開發數位／虛擬資產項目，成為亞太區第一家傳統投行暨法金機構對數位資產大方表態。而新交所近年熱衷於數位資產的發行，迄今發行4檔儘限數位呈現的債券，由多家發行人發行，總規模超過10億新幣。

新公司Marketnode成立未及二星期時間，隨即對外公布，再與Covalent合作建立全方位數位基礎架構，由Marketnode收購Covalent的少數股權。淡馬錫表示，Marketnode和Covalent將共同努力簡化債券的上市。而Covalent的旗艦OMAS平台會與SGX的資產服務功能連接起來，包括公司上市、交易，和信託管理等一律數位化管理，從為亞洲債券市場提供獨特的一站式上市，發行和管理平台。

(工商 )