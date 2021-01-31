平鎮某醫院的醫護感嘆，自己將2歲女兒送托，疫情爆發後保母就承受巨大壓力，其他2位孩子家長頻頻要求保母「拒收」她女兒，保母協會也要求「醫護媽媽」每天回報體溫，傳出第2家院內感染後，更施壓她自己顧小孩，讓她泣訴：「醫護人員到底要被多少人霸凌？」

桃園市社會局表示，疫情爆發後，有委託轄內6區居家托育服務中心，要保母回報收托孩子的接觸史和個別狀況，托嬰中心也一樣，畢竟送托屬於群聚，幼童都生活在一起，要採高標準，但都是善意詢問，絕無標籤化家長身分和職業，坦言可能是敏感時期讓人不舒服，會再加強溝通表達能力，強調不能拒絕收托，若真的發生拒收，將回歸簽約內容，循消費者爭議方式處理。

有媽媽指出，自己是護理師、丈夫是消防員，疫情爆發後，保母協會就頻頻追問自己的保母，回報收托的幼童是否有家長在桃園當醫護人員，隨著疫情升溫，不但2歲女兒要天天量體溫，父母也要每天回報體溫給保母跟協會報告，因保母有收托另外2名幼童，他們的家長也三天兩頭問保母：「護理師為什麼沒有被隔離？」

護理師媽媽說，自己很努力預防，離院前先洗完澡再去接小孩，也都只敢在門口「面交」，孰料自己任職的醫院爆發診間感染後，保母協會竟施壓，不准她再將女兒送托，「聽了眼淚都掉下來！」泣訴照顧確診者的醫護們不但壓力大，也比一般人還要害怕，「只是我們不能選擇逃避！」每天上班踏進醫院就是希望自己能夠順利下班，反問：「孩子不能送托誰來照顧患者？」

(中時 )