新冠肺炎疫情全球肆虐，各國紛紛搶購疫苗，我國在國際疫苗採購不順利，引起各界關注，而衛福部長陳時中日前則透露是因為有些大國超買疫苗，是其人口4倍，若大家都在囤積，疫苗當然不夠。疫苗議題引發爭議，對此羅智強今(31)日狠酸「民進黨用3招就搞定疫苗問題」，直呼他們操作輿論簡直得心應手。

台灣疫苗至今仍沒有下文，就連陳時中自己都表示目前外國都在囤積，沒有疫苗可以分給台灣，資深媒體人吳子嘉更爆料，德國BNT輝瑞疫苗的總代理權在上海復星醫藥公司身上，但是衛福部想直接跟德國購買，也都先付了5000萬美金和合約書去，結果最後德方稱因上海復星抗議，「都把錢和合約書退回來。」

儘管台灣疫情相對穩定，但疫苗難以取得仍應受到相當大的討論，但至今卻沒有出現太大的輿論風向，對此，羅智強今日在臉書表示，民進黨一直以來在操作輿論上得心應手，「轉移焦點」、「狂扣紅帽」、「網軍洗風」三招一出，沒有問題是壓不下來的。

近來時代力量立委在立院提出「修改國會」的提案，日前在立院通過，要求內政部評估有無修改現行國徽的必要性，該題引發外界諸多討論；羅智強就指出，這就是民進黨轉移焦點的第一步，疫苗這種防疫、民生議題不管，卻忙著搞意識形態的國徽問題，這讓羅智強忍不住讚嘆「偉哉！民進黨！」

(中時新聞網)