桃園一名男大生阿康（化名），與同校兩位正妹姊妹花一起在外面租房，日前阿康趁妹妹小花（化名）睡著，偷偷跑進她的房間，伸出狼爪襲擊臀部，直到小花驚醒，發現阿康在自己房間，大叫向姐姐求救，隨即報警並對阿康提告。

根據判決書，小花與阿康念同一所大學，也一起在外面租屋，小花姊姊小香（化名），也跟他們住在一起，某天阿康發現小花房間門沒有鎖，偷看發現小花正在熟睡，內心突然起邪念，潛進房間後伸出手，偷摸小花臀部3次，隨後小花感覺到有人，驚醒發現阿康竟在房間裡。

嚇壞的小花放聲大叫，向姐姐小香求救，阿康惡行因此曝光。阿康面對偵訊、檢方偵查、還有法院審理時，對犯行坦承不諱，加上姐姐小香的證詞、以及學校性別平等教育委員會調查報告、現場照片等證據，足夠認定阿康犯罪事實。

法官審理此案時，認為阿康利用與小花同租在一起，趁機侵入對方房間，為了逞自己私慾，對小花進行猥褻行為，妨害對方身體自主權，造成小花心理創傷，最後依《侵入住宅罪》，判處阿康拘役50日；另外依《乘機猥褻罪》，處有期徒刑6月，得易科罰金。

(中時新聞網)