共機進入我西南防空識別區示意圖。空軍提供

空軍傍晚發布西南空情動態，首度公布美軍機動態，1架美軍偵察機在我西南空域活動，但未公布機型，也未公布航跡；另有5架共機進我西南空域，其中1架是慢速機，4架戰機。空軍今天發布共機動態，共軍1架運8技術偵察機，2架殲-10機，2架殲-11機侵擾我西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

值得注意的是，最近數日共機進入西南空域，已不再只派慢速機，也開始派遺戰機。此外，軍方也正式公布美軍機在西南空域動態，預料，國防部事前與美方協商，並取得同意。

(中時 )