新冠肺炎疫情全球肆虐，已造成1.03億人確診，2百多萬人病歿，中央疫情指揮官陳時中日前表示，因有些大國超買疫苗，囤積到人口的4倍，才導致疫苗不夠。對此，資深媒體人吳子嘉30日在直播爆料，衛福部砸了5000萬美金想直接跟德國買疫苗，卻被德方退約，有藥師直言，防疫為何還要分中資不中資？難道透過中資買到的德國疫苗，打了就會沒效嗎？

全球各國紛紛搶購疫苗，但台灣在採購疫苗上為何碰壁？原來，吳子嘉和宅神朱學恒30日在臉書開直播，吳子嘉直指，香港商雅各臣科研製藥在台灣有一家分公司，先前雅各臣本和台灣的信東藥品合作，把東洋董事長林全幹掉，而林全原本是是想和德國BNT輝瑞疫苗在亞洲地區的代理商上海復星醫藥公司談疫苗，原來都談好了，當時上海復星醫藥公司就取得輝瑞在大華人區包括港澳台三個地區的總代理權，且該醫藥公司還入股美國大藥廠輝瑞。

衛福部長陳時中。(圖/本報資料照)

宅神坦言，蔡政府卻想繞過上海復星去找雅各臣，這實在是很荒謬的行為，且陳時中早在去年11月底付了5000萬美金給德國BNT輝瑞疫苗，也寄了供貨合約書且簽字寄過去，結果德國BNT輝瑞疫苗回應，無法簽約是因上海方總代理抗議，將台灣的合約書和合約金悉數退回。

藥師林士峰31日透過臉書回應大嘆，如果吳子嘉所言屬實，那民進黨政府在採購上，真的有很大的問題。他質疑，防疫為何還要分中資不中資，難道透過中資買到的德國疫苗，打了就會沒效嗎？

藥師林士峰。(圖/翻攝自 林士峰臉書)

他認為，國人也絕對都希望疫苗採購能夠順利，如果有困難，不分黨派讓國人順利施打疫苗，才是共同的共識。

內文摘要 台灣規定要直接跟德國採購疫苗，不能間接購買，且交易的對象不可以是中資，但雅各臣本來就是中資， 因為總代理上海復星抗議了，最後德方就把5000萬美元和合約都退回給衛福部。 ——————-分格線——————— 我們都相信疫苗是... 由藥師林士峰發佈於 2021年1月31日 星期日

(中時新聞網)