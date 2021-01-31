南投縣警局庭園梅花盛開，吸引民眾賞梅。（廖志晃攝）

南投縣警局庭園梅花盛開，一片雪白。（民眾提供／廖志晃南投傳真）

南投市區與「梅」最近的距離，就在南投縣警察局的梅園，今年花況勝於往年，民眾路過就會看到一片雪白的梅花，因此吸引附近民眾前往賞梅，縣警局樂於分享，來者不拒，假日1天就有千人流連。

信義鄉梅花盛開，吸引賞梅人潮與車流，主要賞梅區都是人聲鼎沸，但是因為路途遙遠，還有承受塞車的不便，讓許多人怯步；因此，縣警局梅花綻放後，南投市就可以欣賞梅花的消息口耳相傳，吸引大批民眾到訪。

南投縣警局原址在目前的縣府大樓後方，921地震後，移到南崗路易地重建，當年兩任縣警局長李福順、林一民，陳續在縣警局的前方的庭園種植梅樹，經過20多年，梅樹蔚然成林，前人種樹，後人不僅乘涼還可賞花、採果。

雖然縣警局在低海拔的市區，但是梅樹每年都會開花，也會結果，產量無法和信義鄉的專業梅園比較，但有時也可以採收梅子，擁有好手藝的同仁採收後製作脆梅、Q梅與大家分享，平地賞梅花、採梅果也是讓人津津樂道的話題。

梅花盛開，讓維護治安的警察局，頓然成賞梅景點，縣警局也很親民，歡迎參觀不設限，但因時值防疫期間，民眾賞梅還是要在大門口的傳達室登記個人資料，並且全程戴口罩。

(中時 )