農曆春節連續假期2月14、15日，國道3號高速公路名間交流道，將雙向入口封閉，用路人「只能下、不能上」；南投縣警局將祭出8大交通疏導措施，全面禁駛砂石車，並封閉部分道路中央分隔島缺口，以免車輛迴轉阻礙車流。

名間交流道不但承載名間、南投車流，集集、水里、日月潭等地，也要經此上高速公路，名間交流道封閉，車潮必須繞行市區走南投、中興交流道，致使省道台3線大排長龍。

南投縣政府已多次呼籲中央，不要為了國6及國3主幹線車流，而犧牲平面道路造成大塞車。副縣長陳正昇說，原本爭取高公局不要用紐澤西護欄封閉交流道，而以「管制取代封閉」，在非尖峰時段，讓南投警方導引區域車潮回到高速公路，以維持地區交通順暢，但不被高公局接受，今年仍要求縣府勉為同意封閉名間交流道，進行雙向入口封閉措施。

南投縣警局交通隊指出，名間交流道車流以北上居多，封閉造成台3線北上嚴重壅塞，且南投交流道又因本身設計問題，及高公局採取嚴格匝道儀控管制，反而更壅塞，引起南投市區用路人更大的不滿。

南投縣警局將在2月10日至2月16日春節連續假期期間，祭出8大交管措施，除強化路況即時影像外，同步增設改道告示牌，建議民眾行駛替代道路。

(中時 )