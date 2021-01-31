54歲港星李若彤因演出1995年版《神鵰俠侶》走紅，還被封為「最美小龍女」，日前她推出新書《好好過》，不時會挖出舊照分享人生故事，今（31日）就曬出30年前的泳裝辣照，透露當年戀愛腦，竟錯失和天王一起工作的機會。

李若彤在微博PO出一張早年泳裝照，只見她頂著一頭短髮，穿著藍紫色低胸連身泳裝坐在泳池邊，曼妙身材一覽無遺，加上對著鏡頭露出燦笑，青春洋溢，並透露當年是為了拍攝電影《妖獸都市》才剪了短髮。

李若彤難得曬比基尼照。（圖／翻攝自微博）

李若彤接著補充，此照是在泰國普吉島拍的，並為了和當時男友預先安排好的旅行，居然直接推掉與張學友、黎明、李嘉欣一起參演電影和宣傳的安排，讓她現在也忍不住直呼：「在旁人看來，這可是非常難得的機會。現在回憶起來，我也確實是個沒有『野心』的戀愛腦。」

事實上，李若彤在新書中也有揭密昔日與大20歲富商郭應泉的10年戀情，坦言自己在這段戀情愛得委屈求全，總是會按照對方提出要求或喜好去行事，但每年都會被對方提分手，而每一次都是她極力挽回。

當時，李若彤公開戀情還被外界酸是為了錢才交往，但她為了爭一口氣，寧願強忍一切，也要向外界證明自己不是這樣的人，無奈兩人最後仍沒走到最後，而分手後，李若彤花了4、5年的時間，才終於走出情傷，展開新的人生。

(中時新聞網)