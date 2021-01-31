泰國演藝圈近期接連爆出藝人開趴，造成新冠肺炎（COVID-19）疫情迅速蔓延，參與者都陸續確診，還有網友曝光派對內的照片，爆料「參與者都只有穿小褲褲」，影射這些派對其實都不單純，很可能是性愛趴，消息一出，立刻在當地掀起熱烈討論。

知名DJ Matoom日前遭檢舉在飯店內舉辦生日派對，參與者中竟有一名「超級傳播者」，導致現場多人染疫，至今已有29人確診，消息曝光後，不僅引起民眾一片譁然，泰國衛生部立刻依據相關防疫規定，包括《緊急法》和《傳染病法》要求警局立案調查。

事後有網友爆料，參與生日派對的人中，有人幾天前去過另一場派對，那場派對位於曼谷四面佛商圈正中心的曼谷萬麗酒店，參與者有知名新聞主播、藝人、旅遊業老闆、公關和髮型師等超過20多人，現場的人疑似都穿著清涼，泰國知名主持人Tao更上傳了一張男性都只穿內褲的照片。

外界猜測這場派對有很大機率是性愛趴，也因為派對的性質特殊，許多參與者都隱匿行蹤，不肯承認有參加，讓派對成為大型染疫現場，加深了追查的難度，儘管現在還沒有獲得證實，但已經在泰國引起討論，讓民眾人心惶惶。

事實上，不僅是在泰國，儘管現在全球疫情失控，英國歌手芮塔歐拉（Rita Ora）還是在去年11月間舉辦一場30多人的生日派對，當時正值英國第二階段封城和個人隔離期間，芮塔歐拉的團隊還要求餐廳洗掉監視器畫面，讓她受到一面倒撻伐。

(中時新聞網)