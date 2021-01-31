花蓮擁有綿長海域，海上漁業發展及觀光產業興盛，作為海洋城市，食魚教育尤其重要；花蓮縣府今在花蓮漁港舉辦「海人祭」活動，透過體驗、教學及展覽傳達漁人文化及愛護海洋意識，喚起大小朋友重視海洋生態永續。
花蓮縣政府農業處推廣海洋教育及食魚文化，今在花蓮觀光漁港舉辦「海洋教育活動─海人祭」，因現場擺設許多簡單易懂的互動遊戲，吸引不少大小朋友參與，並邀集年輕漁人推廣「食魚教育」，介紹漁村文化及定置漁網捕撈方式，學習愛護海洋意識外，更能獲得正確認識。
活動策畫負責人胡文偉表示，住在海邊的人應該學習如何保護海洋，希望能透過今天的活動灌輸民眾海洋的知識及愛護海洋的意識。
農業處也在活動現場一角設置「永續漁法體驗區」，透過魚群視角認識花蓮常見友善捕撈方式，如一支釣、延繩釣、定置漁法等。為放置漁民成立的環保艦隊，進港帶回來海洋上流失的網具，更在花蓮魚港旁設立「廢棄網暫置專區」，將不定期進行清理，並邀請在地花草集藝術家陳建貴在現場指導民眾，如何彩繪廢棄漁網暫置區及定置漁場廢棄常見的浮子。
此外，花蓮漁港觀光魚市日前已完工，花蓮縣府目前正辦理向日廣場整建工程，縣府表示，未來會有水舞廣場，工程驗收後，將提供民眾嶄新風貌的休憩空間。
(中時 )
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