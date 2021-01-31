小孩教育問題永遠吵不完！一位媳婦日前在臉書上抱怨，婆婆經常趁著她不在的時候，教育小孩稱呼姑姑為「媽媽」，甚至婆婆還開心的向她炫耀，小孩喊得很開心，媳婦對此表達不滿後，婆婆就開始百般刁鑽，有事就狂念她。文發出後，掀起網友議論。

一位媳婦在臉書專頁《靠北婆婆2.0》投稿，31日刊出的內文寫道，婆婆趁她不在時，擅自要小孩稱呼姑姑為「媽媽」；媳婦崩潰的說「還跑來跟我炫耀小孩叫得很開心。」

媳婦表示，得知此事時，她和丈夫都不願意小孩被這樣教育，直說，「姑姑就是姑姑，幹嘛要叫媽媽」，夫妻倆嘗試和婆婆溝通後，婆婆卻氣憤地大罵2人肚量小，還指責都是媳婦在離間，搞壞她和兒子的關係。

媳婦還說，自從她不同意讓小孩叫姑姑「媽媽」之後，婆婆就看她不順眼，不管做任何事都被數落，如同被「盯」上了。文發出後，不少網友看了後相當憤怒，在留言說，「什麼輩分就怎麼叫，哪有這樣亂教的」、「姑姑就姑姑，為何要把小孩給搞亂，我婆家也這樣」、「你婆婆應該很希望她兒子跟女兒亂倫吧」。

也有部分網友認為，原PO無須反應激烈，「你真的不用太在意，小孩長大都會知道姑姑和媽媽的分別」；還有網友祭出神招，「以後沒人帶，找姑姑接送；以後慶生日，找姑姑要禮物；以後繳學費，找姑姑要錢繳；以後考試好，找姑姑領獎金；以後嫁女兒，找姑姑要嫁妝」。

(中時新聞網)