台灣與波蘭在2019年6月簽署「刑事司法合作協定」，這份重要雙邊協定本月28日由波蘭總統杜達簽署，波方近日將正式致函通知我方後生效。外交部今天表示，波蘭是歐洲第一個和我國簽署刑事司法合作協定的國家，未來雙方將會強化打擊跨國犯罪，增進司法合作，並充分保障人民權利。

「台灣波蘭刑事司法合作協定」是在前年6月由雙方駐處代表在我國外交部共同簽署，並由外交部長吳釗燮、法務部長蔡清祥與來訪的波蘭司法部次長皮耶比亞克等人共同見證。這份重要雙邊協定，在台波兩國政府的共同努力下，28日獲波蘭總統杜達簽署，外交部對此表達誠摯歡迎。

依據這份協定，雙方應在完成各自內部必要程序後，以書面方式相互通知。我國在立法院於前年12月完成三讀程序後，就已經通知波方。現在波方也完成其國內相關程序，包括眾議院丶參議院分別無異議通過丶總統簽署並公告，波方也將正式致函通知我方，通知日將作為「台波刑事司法合作協定」的生效日。

外交部副發言人崔靜麟指出，波蘭是歐洲第一個和我國簽署刑事司法合作協定的國家，協定內容包括刑事司法互助、引渡、受刑人移交、法律及實務見解的分享、追訴犯罪及犯罪預防資訊分享等5大領域，在雙方尊重人權與法治的共同價值基礎上，將會強化打擊跨國犯罪，增進司法合作，並充分保障人民權利。

他說，外交部樂見台波近年繼「台波避免雙重課稅協定」、「台波科學高等教育合作協定」等協定之後，再完成「台波刑事司法合作協定」的相關程序。外交部會持續努力，讓台波在這良好的基礎上，更進一步深化合作夥伴關係。

(中時 )