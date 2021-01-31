連兩天出賽對於僅剩傑克、里德兩名洋將的桃園領航猿，體能負擔似乎太過沉重了！新竹街口攻城獅31日靠著雷特26分、8籃板，塔壁也有22分、15籃板，終場84比72擊敗領航猿，領航猿除了苦吞最近的3連敗，全場更發生離譜的27次失誤。

一開賽領航猿就展露疲態，讓攻城獅逐漸靠著雷特、塔壁兩名洋將聯手擴大領先優勢，打到次節，攻城獅一度取得38比13大幅領先，光是雷特當時拿到17分，就比領航猿全隊得分還多，上半場打完，攻城獅仍以42比25大幅領先地主領航猿。

雙方打到末節開始還不到1分鐘，戴維斯疑似在場上做出推倒塔壁的進攻犯規動作，裁判竟然直接無視，也引爆攻城獅總教練林冠綸怒罵，換來一次技術犯規，可惜領航猿沒有趁著這股氣勢追分，末節反而持續失誤連連，也宣告提前投降。

受到第3洋將沃倫宣告離隊影響，領航猿面臨連兩天出賽都沒法讓洋將輪替窘境，儘管里德仍拿20分，傑克也有14分、15籃板，整體場上績效明顯下滑，將滿38歲的戴維斯表現也很糟糕，4投1中、僅拿3分，不過領航猿落敗另一主因，在於全場發生27失誤！

(中時 )