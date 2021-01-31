KKTIX邀請近20組專業球評、明星嘉賓邊看邊聊球，透過互動應援，「參與」HBL自1月31日至2月7日的準決賽，明星陣容包含Jinbo、RPG、坤達、哈孝遠、KID林柏昇、林曜晟、卓君澤（卓卓）、威廉、楊奇煜（小煜）等，粉絲相當期待。在高中打過乙組聯賽，且擔任籃球社社長的坤達回憶：「我高三那年放學在操場跟同學打三對三，過人的時候不小心被絆到跌倒手撐地板，手的前臂從中間斷成90度，當下看到直接昏倒。」

坤達當時醒來人就在急診室，「醫師直接要把我的手臂拉成直的，我記得那時候在病床上哭得很慘，因為是高中最後一年了，手打石膏要休息三到四個月，比賽都沒辦法打，至今都忘不了那個畫面」。而曾是男團「棒棒堂」成員的小煜及威廉，這次有志一同擔任客座球評，原本在團體中就是體育健將的兩人，小煜是大學系隊出身，威廉則是北體畢業的運動健將，兩人聊起籃球經頭頭是道。

小煜前陣子打籃球太拚腳受傷。（KKTIX提供）

與籃球非常有緣的小煜前陣子才參加〈全明星運動會〉，以歐洲步及空中大拉桿讓粉絲驚豔，當時因打籃球太拚腳受傷暫時「退役」，目前仍持續復健中，他坦言走路、下樓梯，甚至看到籃球都有點陰影。反觀威廉老神在在，平常愛打球、有球必追的他非常自豪防守能力，還自稱是「內湖追夢綠」，而超愛看球賽的還自爆是「球賽激動人」，看球賽十分投入，還曾因情緒起伏太大在客廳叫太大聲而嚇到家貓。

(中時 )