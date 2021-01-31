疫情嚴峻，最須要的是温暖的力量！泛美國際文教基金會董事長張如君日前到台東關山發放口罩等防疫物資，並致贈長者保暖毛毯和現金。張如君希望未來能推動文教界聯盟，共同發揮「善的力量」，幫助須要幫助的人。

張如君(中)希望結合文教資源，推動善的力量。(泛美國際文教基金會提供)

張如君1月29日前往台東關山，與主辦單位「台北市國際文教商貿協會」與「和美實業」一同走訪貧困和獨居長者，除了發放防疫物資之外，也送上保暖毛毯與現金，讓長者們可以暖暖過年。

張如君(左三)為長者送上毛毯，讓老人家暖暖過冬。(泛美國際文教基金會提供)

由於張如君之前飾演「媽祖」和「觀世音」角色深入人心，當地民眾看到張如君就忍不住驚呼「媽祖娘娘」來了，張如君也頻頻跟長者們拜年，獻上滿滿的祝福。

張如君曾飾演過媽祖與觀世音菩薩，一到台東送愛心，民眾驚呼「媽祖娘娘來了」。(泛美國際文教基金會提供)

在關山鎮月眉里里長黎光祥帶領下，張如君見到許多獨居或弱勢族群的民眾生活陷入困境。一位糖尿病獨居長者腳趾截肢疾病纏身，未屆退休年齡，失業在家，生活面臨困境。一張毛毯，一個紅包，讓長者感激到幾乎落淚。一位原住民阿嬤癱瘓在床，生活由獨子照料，經濟拮据，生活無以為繼，關山鎮公所提供臨時工給獨子，月入僅一萬元，入不敷出，醫藥與生活費盡皆短缺，遺落在部落角落裡，若非探訪，難以被外人發現。

「台北市國際文教商貿協會」理事長許順隆的祖厝就在月眉附近。許順隆發現，台東縣最弱勢的族群居然是他家鄉，就在他小時候祖厝旁邊幾步之遙的部落。離家遠赴台北打拚數十年，回鄉已然時移勢轉人事已非，家鄉變成了貧困里，他說實在感覺詫異與震撼。

許順隆特地回到自己母校關山月眉國小，除與張如君共同致贈防疫物資之外，也與校長葛詩語簽約，計畫對學校進行長期資助與合作。

張如君表示，基金會積極從化成立文教界的公益聯盟，推動善的力量循環，協助偏鄉學校成長。

關山鎮選出的台東縣議員楊清順表示，原住民天性樂觀浪漫，活在當下，卻往往成為月光族，當年邁、意外或生病需要用錢時，生活往往無以為繼，成為偏鄉部落的常態現象。他非常感佩基金會能到台東縣協助弱勢族群，他希望長期與基金會配合，一起來關心台東縣的發展。

此次活動泛美國際文教基金會協辦偏鄉送愛心活動，協同人員還有總統府參事室專門委員林品香、台北市國際文教商貿協會張樹榮秘書長、特展大師郭香玲。據悉，面膜教父生醫科技有限公司董事長何國泓先生特意準備伴手禮送給此次公益活動。

(中時新聞網)