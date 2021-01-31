大學生注意！台灣高鐵宣布，今年3月22日起大學生高鐵優惠條件將作出更動，為辨識學生身份，未來持「免蓋註冊章」或「無註冊章」學生證的在校學生，需提供「在學證明」正本以備查驗，才能享學生購票優惠。

台灣針對大學生族群提供超值購票優惠，凡中華民國大專院校在學學生，只要持有校學生證購票就可享5折、75折或88折優惠，是學生族群的福音。不過高鐵大學生購票優惠將有所更動，由於學生身分辨識困難，未來持免蓋註冊章及無註冊章學生證的乘客，需準備在學證明，供站方查驗。

根據原先高鐵官網說明，購買學生優惠票者，乘車時應攜帶本人有效學生證正本（網路查詢學籍證明恕不適用）以備查驗，若查獲未持本人有效學生證，乘客應補票，並被加收票價差額之50%違約金。官網指出，有效之學生證需蓋當學期註冊章，但免蓋註冊章之學校除外。

對此更動，台灣高鐵公司表示，考量目前有多所學校的學生證與悠遊卡或一卡通結合，且於學生畢業後無法回收，導致難以辨識在學學生身份。為確保大學生優惠使用之公平性，決定自3／22起，使用大學生優惠乘車時所出示之學生證，若為無註冊章或免蓋註冊章者，務必一律出示蓋有就讀學校章戳「在學證明」正本，以備查驗，方能享有優惠。高鐵公司日前已將相關規定通知各大專院校。

高鐵新規定發布後，也引起網上熱議，網友指出，「誰叫貪小便宜走漏洞的老鼠屎那麼多」、「很多人畢業後學生證都沒繳回阿，出社會後各種優惠仍爽用」、「很正常啊，一堆過期學生證拿去買票的」。網推測，若有人再繼續鑽漏洞，最後結一定是高鐵直接取消學生的優惠。

(中時新聞網)