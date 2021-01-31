20歲AV女優渡邊真央（渡辺まお）去年5月，頂著就讀早稻田大學的學霸身分出道，立刻引起關注，還遭受到許多攻擊和批評，當時她透露父母也知道這個決定，日前她接受專訪，首度提到校方和父母得知她成為AV女優之後的反應，再度令外界震驚。

據《週刊文春》報導，渡邊真央從高中時期就對AV界有濃厚興趣，因此在大二那年出道，一開始她只告訴身邊親近的朋友，後來覺得其實遲早大家都會知道，倒不如自己公開，沒想到結果遭到網友激烈攻擊，「都讀早稻田了怎麼還幹這種事」、「墮落人生」、「拍AV人生就結束了」。

渡邊真央透露，對於自己的AV女優身分，校方沒有特別反應，「早稻田也有男同學當AV男優，校方沒有責怪，問過男同學大學有沒有對他怎麼樣，結果男同學告訴我『不要捲入危險的事情就好囉』。」然而卻有同學去陪酒打工就遭到退學處分，因此讓她特別印象深刻。

另外，渡邊真央也提到父母的反應，當時媽媽發現她的火辣寫真照，主動傳訊息詢問，「爸媽當然是無法接受，也沒有支持我。但是我把當AV女優得事情全說出來了，心情輕鬆許多，加上疫情期，剛好藉由這個理由暫時保持距離，某種意義來說也是好的，最後交給時間來解決。」她也坦言，現在還是會寄美食回老家，和父母關係不錯。

(中時新聞網)