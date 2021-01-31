新北市長侯友宜民調聲勢居高不下，針對前扁辦主任陳淞山直指侯友宜將難以避免對前老闆朱立倫很可能會參選黨主席之事加以表態，而他在國民黨最大顧慮，還是前老長官新北市長朱立倫的動向，最後他必將面臨「連任市長」或「直攻總統」的難題。資深媒體人韋安卻認為，這是朱立倫和國民黨的難題。如果到時朱立倫民調輸侯友宜一大截，也只有侯友宜能打敗黨外對手，朱立倫還要不要選？國民黨要不要讓侯出來選？

陳淞山在《美麗島電子報》撰文指出，侯友宜的確欠了朱立倫的「提拔」之情，這總是要還的，問題是怎樣的時機或程度來還？這需要政治分寸的拿捏，以及平衡點的考量，應該要看朱立倫的政治需要，或選情有無出現危急情勢而定。任何冒然出手的作為，未必有明顯加分的政治效果，侯朱（或朱侯）關係何時展現該有的政治能量，絕對是侯友宜首要的政治難題。

韋安今天在臉書指出，其實侯友宜對2024沒什麼難題，都是朱立倫和國民黨的難題。就算朱立倫選黨主席，再直攻2024，結果民調輸侯友宜一大截，還要不要選？還有選不選得上的難題？他接著表示，到了2024，如果只有侯友宜能打敗黨外對手，國民黨要不要讓侯出來選？藍營選擇有機會重新執政，或繼續在野的難題？

韋安強調，侯友宜目前的難題是，如何把市政做好，也就是2022選得比2018更好的「難題」。國民黨今年7月誰當黨主席，一點都不重要。重要的是2024誰出來選，如何重新執政的問題。有網友則認為「侯很難不做好做滿，他可以等。」

(中時新聞網)